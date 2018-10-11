Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yılın takası! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yılın takası!

    Beşiktaş, Fenerbahçe'den 2 isme talip oldu
    11 Ekim 2018 Perşembe, 14:18:18 Güncelleme: 14:32:16
    Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yılın takası!

    Beşiktaş, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan 2 isme talip oldu!

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    Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yılın takası!

    Fenerbahçe'de U21 takımıyla antrenmanlara çıkan Ozan Tufan için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yılın takası!

    Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, daha önce de ilgilendiği Ozan Tufan için sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmayı planlıyor.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yılın takası!

    Ozan Tufan için nabız yoklayan Beşiktaş'ın, Roberto Soldado için de Gökhan Töre takasını önereceği iddia edildi.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yılın takası!

    Roberto Soldado'nun da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulmuş ancak yıldız golcü Fenerbahçe'de kalmıştı.

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