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Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yılın takası!
Beşiktaş, Fenerbahçe'den 2 isme talip oldu
11 Ekim 2018 Perşembe, 14:18:18
Güncelleme: 14:32:16
Beşiktaş, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan 2 isme talip oldu!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de U21 takımıyla antrenmanlara çıkan Ozan Tufan için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, daha önce de ilgilendiği Ozan Tufan için sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmayı planlıyor.
Ozan Tufan için nabız yoklayan Beşiktaş'ın, Roberto Soldado için de Gökhan Töre takasını önereceği iddia edildi.
Roberto Soldado'nun da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulmuş ancak yıldız golcü Fenerbahçe'de kalmıştı.