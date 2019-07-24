Beşiktaş transferde topu 90'a asacak

Dortmun'un elinde kalan Schürrle ve Kagawa için paket teklif sunulacak. Alman kanat için kiralama, Kagawa için satın alma önerisi yapılacak. Alman ekibinin zorda kalmasından faydalanmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, iki transferi toplam 6 milyon euro'ya bitirmek amacında.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24
Güncelleme: 24.07.2019 07:24
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Transferde acelemiz yok. Yavaş yavaş ilerleyip faydalı olacak isimler üzerinde çalışacağız" diyen başkan Orman'ın planı ortaya çıkmaya başladı.
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En büyük politikası 'bekle-gör' taktiği olan Beşiktaş'ın hedefindeki asıl isimler de belirdi: Andre Schürrle ve Shinji Kagawa...
İki futbolcu için daha önce B.Dortmund'a rakam soran siyah-beyazlılar, yüksek fiyatlarla karşılaşınca geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi rüzgar tersine döndü.
GÖRÜŞME BUGÜN YA DA YARIN Alman temsilcisi, iki isim için teklif alamayınca, elde kalmamaları için kulüp aramaya başladı.
Bu noktada Beşiktaş'ın 'Gör' stratejisi devreye girdi. Kaan Ayhan için Almanya'ya giden yöneticiler, bugün ya da yarın da Dortmund'la masaya oturacak.