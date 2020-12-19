GaleriBeşiktaşBeşiktaş transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Yıldız isim kulübüne veda etti
Beşiktaş transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Yıldız isim kulübüne veda etti
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Bir yandan Süper Lig'de üst sıralara çıkma planları yapan Kara Kartal, diğer yandan da ara transferde kadrosuna katacağı isimler için çalışmalarını yürütüyor. Brezilya basınında yer alan habere göre, Kara Kartal'ın yaz transfer sezonunda imza aşamasına geldiği ancak son anda imzaların atılamadığı o isim kulübünden ayrılıyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
19 Aralık 2020 Cumartesi 11:52, Güncelleme 19.12.2020 12:24
Beşiktaş transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Yıldız isim kulübüne veda etti