Galeri Beşiktaş Beşiktaş transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Yıldız isim kulübüne veda etti

Beşiktaş transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Yıldız isim kulübüne veda etti

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Bir yandan Süper Lig'de üst sıralara çıkma planları yapan Kara Kartal, diğer yandan da ara transferde kadrosuna katacağı isimler için çalışmalarını yürütüyor. Brezilya basınında yer alan habere göre, Kara Kartal'ın yaz transfer sezonunda imza aşamasına geldiği ancak son anda imzaların atılamadığı o isim kulübünden ayrılıyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Yıldız isim kulübüne veda etti

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