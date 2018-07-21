Beşiktaş Taliscanın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jongu dahil etti

Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:58:37
Güncelleme: 01:59:44
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Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
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YENİ sezon öncesinde kadrosunu en azından bir stoper bir de santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, 10 numara arayışlarını da sürdürüyor.
Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
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Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara pozisyonunda büyük eksiklik yaşayan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
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Nacer Chadli transferinde umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, Japon yıldız Shinji Kagawa'yı takibe aldı. Bütçesinde daralmaya giden ve bu doğrultuda bazı oyuncularını satan Borussia Dortmund, Kagawa'yı gözden çıkardı.
Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
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Deneyimli futbolcuyu kiralamayı planlayan Beşiktaş transfer komitesinin, geçtiğimiz günlerde Alman ekibinin kapısını çaldığı ve ilk temaslarının olumlu geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
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HOLLANDA EKİBİNİN KAPISI ÇALINDI
Siyah-beyazlıların 10 numara listesinde ikinci sırada yer alan ismin ise Ajax'tan Siem De Jong olduğu belirtildi. Hollanda ekibi, aynı bölgeye Southampton'dan 11.4 milyon euro'ya Dusan Tadic'i, Utrech'ten de 6 milyon euro'ya Zakaria Labyad'ı aldı.