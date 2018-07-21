Beşiktaş Taliscanın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jongu dahil etti - Galeri - Fotomaç
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti

    21 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:58:37 Güncelleme: 01:59:44
    Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
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    • 10
    Beşiktaş Taliscanın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jongu dahil etti

    YENİ sezon öncesinde kadrosunu en azından bir stoper bir de santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, 10 numara arayışlarını da sürdürüyor.

    Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
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    • 10
    Beşiktaş Taliscanın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jongu dahil etti

    Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara pozisyonunda büyük eksiklik yaşayan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için kollarını sıvadı.

    Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
    • 3
    • 10
    Beşiktaş Taliscanın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jongu dahil etti

    Nacer Chadli transferinde umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, Japon yıldız Shinji Kagawa'yı takibe aldı. Bütçesinde daralmaya giden ve bu doğrultuda bazı oyuncularını satan Borussia Dortmund, Kagawa'yı gözden çıkardı.

    Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
    • 4
    • 10
    Beşiktaş Taliscanın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jongu dahil etti

    Deneyimli futbolcuyu kiralamayı planlayan Beşiktaş transfer komitesinin, geçtiğimiz günlerde Alman ekibinin kapısını çaldığı ve ilk temaslarının olumlu geçtiği öğrenildi.

    Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
    • 5
    • 10
    Beşiktaş Taliscanın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jongu dahil etti

    HOLLANDA EKİBİNİN KAPISI ÇALINDI
    Siyah-beyazlıların 10 numara listesinde ikinci sırada yer alan ismin ise Ajax'tan Siem De Jong olduğu belirtildi. Hollanda ekibi, aynı bölgeye Southampton'dan 11.4 milyon euro'ya Dusan Tadic'i, Utrech'ten de 6 milyon euro'ya Zakaria Labyad'ı aldı.

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