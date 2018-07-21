Beşiktaş Taliscanın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jongu dahil etti

HOLLANDA EKİBİNİN KAPISI ÇALINDI

Siyah-beyazlıların 10 numara listesinde ikinci sırada yer alan ismin ise Ajax'tan Siem De Jong olduğu belirtildi. Hollanda ekibi, aynı bölgeye Southampton'dan 11.4 milyon euro'ya Dusan Tadic'i, Utrech'ten de 6 milyon euro'ya Zakaria Labyad'ı aldı.



