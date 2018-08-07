7 Ağustos 2018 Salı, 00:58:49
Güncelleme: 00:59:43
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Beşiktaş önceliği Aboubakar’a veriyor!
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Beşiktaş yönetimi, forvet arayışlarını sürdürüyor. Alvaro Negredo için bazı kulüplere temasa geçen ancak İspanyol forvetin senelik 4.3 milyon euro'luk kazancı nedeniyle teklif yapan kulüplerin geri adım atması, yönetimi sıkıntıya soktu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş önceliği Aboubakar’a veriyor!
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Buna rağmen Negredo'nun ayrılacağına inanan siyah- beyazlıların bu mevkii için düşündüğü isimlerin başında Aboubakar ve Mario Gomez geliyor.
Beşiktaş önceliği Aboubakar’a veriyor!
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Yönetimin ilk tercihi ise Kamerunlu forvet Aboubakar.. Porto kulübü, Beşiktaş'ın yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmazken, Aboubakar'ı 20 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı da düşünmüyor.
Beşiktaş önceliği Aboubakar’a veriyor!
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Fakat 3 gün sonra İngiltere'de, ayın 18'nde de İtalya'da transfer sezonu kapanacak. Ardından da İstanbul'a dönmek isteyen Aboubakar ve İspanyol ekiplerinin arasında Porto yalnız kalacak.
Beşiktaş önceliği Aboubakar’a veriyor!
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Bu yüzden Beşiktaş yönetimi gelmeye hazır olsa da Gomez'i, Aboubakar için beklemeye almış durumda.