Beşiktaş Negredodan boşalan yeri Giroud ile dolduracak!

Beşiktaş Negredo'dan boşalan yeri Giroud ile dolduracak!
Önümüzdeki sezondan itibaren Fransız yıldız Giroud'u Türkiye'de izleyebiliriz.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 06:46:21
Güncelleme: 07:44:44
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Beşiktaş Negredo'dan boşalan yeri Giroud ile dolduracak!
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Alvaro Negredo'yu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a satan Beşiktaş bu transferin ardından forvet hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalara başladı.
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Beşiktaş Negredo'dan boşalan yeri Giroud ile dolduracak!
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Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda ilk hedefini İngiltere olarak belirledi.
Beşiktaş Negredo'dan boşalan yeri Giroud ile dolduracak!
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Kara Kartal'ın, Premier Lig devi Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.
Beşiktaş Negredo'dan boşalan yeri Giroud ile dolduracak!
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Ada ekibiyle 1 yıllık kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle şimdiden temas kuran yönetimin, olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi.
Beşiktaş Negredo'dan boşalan yeri Giroud ile dolduracak!
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Yıldız futbolcunun sezon sonu için Ocak ayında başka bir kulüple anlaşma hakkına sahip olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, tecrübeli ismi düşük bir bonservis bedeliyle ara transferde kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.