Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı

Bu transfer için 3 milyon euro kaynak ayırdığı belirtilen siyah-beyazlıların Portoluların inadını kırmak için kıran kırana pazarlık yaptığı kaydedildi. Gelen haberlere göre Beşiktaş'ın rakamı en fazla 500 bin euro daha artıracağı ve beklemeye geçeceği ifade edildi.



