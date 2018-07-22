Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı

    22 Temmuz 2018 Pazar, 22:46:04 Güncelleme: 22:48:07
    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı
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    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı

    Sezonun tamamlanmasının ardından eldeki forvetleri satıp Aboubakar'a tekrar çubukluyu giydirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu forvet için görüşmelere başladı.

    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı
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    • 13
    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı

    Daha önce menajerler üzerinden fiyat araştıran siyah-beyazlılar, Porto ile masaya oturup 26 yaşındaki forvet için şartlarını sordu. Portekizli yetkililerin yanıtı ise biraz yüksek oldu. Karşı taraf bir yıllık kiralama için 4 milyon euro istedi.

    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı
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    • 13
    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı

    EN FAZLA 500 DAHA
    Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan Aboubakar ise yıllık 3.5 milyon euro ücret talep etti. Kamerunlu futbolcunun ücretini makul gören Beşiktaş, Porto'dan ise indirim istedi.

    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı
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    • 13
    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı

    Bu transfer için 3 milyon euro kaynak ayırdığı belirtilen siyah-beyazlıların Portoluların inadını kırmak için kıran kırana pazarlık yaptığı kaydedildi. Gelen haberlere göre Beşiktaş'ın rakamı en fazla 500 bin euro daha artıracağı ve beklemeye geçeceği ifade edildi.

    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı
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    • 13
    Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı

    ŞAMPİYONLUK GETİRİR / ALP PEHLİVAN
    Beşiktaş'ta sürekli "gidecek" haberleri taraftarları haklı bir endişeye sevk ediyor. Bonservis girdisi olarak yönetim rekorlar kırsa da taraftarlar tarafından övgüye mazhar olmayacak hale geldi.

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