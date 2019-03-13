Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Kızılyıldız'da forma giyen genç savunma oyuncusu Srdjan Babic için Celtic de devreye girdi.
13 Mart 2019 Çarşamba 07:37 Güncelleme: 13.03.2019 07:37
Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalsa da mücadelesini devam ettiren Beşiktaş'ta, bir yandan da gelecek sezonun planlaması adına girişimler başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Isimat- Mirin ve sezon başında gelen Enzo Roco'dan memnun olmayan siyah-beyazlılarda, stoper bölgesine takviye konuşulurken gündemdeki isimlerden biri olan Srdjan Babic için yeni bir iddia ortaya atıldı.

GÖKHAN TÖRE'DEN BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNE SERT SÖZLER! OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Beşiktaş'ın dışında Monaco, Nice ve Feyenoord'un da peşinde olduğu 1.95'lik dev için son olarak Celtic'in de devreye girdiği ifade edildi.

Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Sırp basınında yer alan haberlere göre Celtic'in 22 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek için 5 ile 7 milyon euro arasında bonservis bedeli ödemek zorunda olduğu ve işinin kolay olmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YERLİ HOCA HAMLESİ! İŞTE LİSTESİNDEKİ 3 İSİM... OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Haberde,Srdjan Babic transfer için Beşitaş'ın Celtic'den önde olduğu ifade edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN