Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor
Isimat- Mirin ve sezon başında gelen Enzo Roco'dan memnun olmayan siyah-beyazlılarda, stoper bölgesine takviye konuşulurken gündemdeki isimlerden biri olan Srdjan Babic için yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Sırp basınında yer alan haberlere göre Celtic'in 22 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek için 5 ile 7 milyon euro arasında bonservis bedeli ödemek zorunda olduğu ve işinin kolay olmadığı belirtildi.
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