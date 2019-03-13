Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Sırp basınında yer alan haberlere göre Celtic'in 22 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek için 5 ile 7 milyon euro arasında bonservis bedeli ödemek zorunda olduğu ve işinin kolay olmadığı belirtildi.



BEŞİKTAŞ'TAN YERLİ HOCA HAMLESİ! İŞTE LİSTESİNDEKİ 3 İSİM... OKUMAK İÇİN TIKLAYIN