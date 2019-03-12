Karius'un yerine genç Utku
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Karius'un yerine genç Utku

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, performansı nedeniyle eleştirilen Loris Karius'un yerine Göztepe maçında kalede genç Utku Yuvakuran'ı oynatması bekleniyor.

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12 Mart 2019 , Salı
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