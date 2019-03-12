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Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler!
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi patlak verdi. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı milli kanat oyuncusu Gökhan Töre, resmi Twitter hesabından Beşiktaş yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.
12 Mart 2019 Salı 22:18 Güncelleme: 12.03.2019 22:30
Beşiktaş'ta sezonun devre arası öncesi kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, resmi Twitter hesabından Beşiktaş yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.
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