Protestolar altında futbol oynamak
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Protestolar altında futbol oynamak

Futbolculardan beklediği performansı göremeyen taraftarlar zaman zaman kendi oyuncularını dahi protesto ediyor. Son olarak Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında yaşanan olayın ardından akıllara "Kendi taraftarı tarafından protesto edilen futbolcu bundan nasıl etkilenir?" sorusu geldi.

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12 Mart 2019 , Salı
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