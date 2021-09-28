GaleriBeşiktaşBEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı'nda toplandı! İşte o görüntüler
BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı'nda toplandı! İşte o görüntüler
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Dam Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakan taraftarlar, takımları lehine uzun süre tezahüratlar yaptı.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 18:15 , Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 18:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı'nda toplandı! İşte o görüntüler