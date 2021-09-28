Galeri Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı'nda toplandı! İşte o görüntüler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı'nda toplandı! İşte o görüntüler

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Dam Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakan taraftarlar, takımları lehine uzun süre tezahüratlar yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı'nda toplandı! İşte o görüntüler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı’nda toplandı! İşte o görüntüler

Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı’nda toplandı! İşte o görüntüler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı’nda toplandı! İşte o görüntüler

Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakan taraftarlar, takımları lehine uzun süre tezahüratlar yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı’nda toplandı! İşte o görüntüler

Beşiktaşlı taraftarlar, maç saatinden önce de takımın kaldığı otelin önüne giderek kafileyi stada uğurlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesi Dam Meydanı’nda toplandı! İşte o görüntüler
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