Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti...

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar ilk hedef olarak santrfor bölgesini belirledi. Beşiktaş yönetimi aradığı golcüyü Bulgaristan'da buldu ve girişimler başladı.
6 Mart 2020 Cuma 11:32
Güncelleme: 06.03.2020 12:47
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Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak kötü gidişatın ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start verildi.
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Takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda takımda önemlik değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Yalçın'ın Alman kaleci Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağının açıklamasının ardından kadroda düşünülmeyen Enzo Roco, Tyler Boyd, Douglas ve Jeremain Lens'i de takımdan göndermeyi planlayan Kara Kartal'da hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar hız kazandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan memnun olmaması nedeniyle Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Bulgaristan'da buldu.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF EDWIN GYASI
Sports World Ghana adlı internet sitesinin haberine göre siyah-beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.