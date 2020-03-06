Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti...

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar ilk hedef olarak santrfor bölgesini belirledi. Beşiktaş yönetimi aradığı golcüyü Bulgaristan'da buldu ve girişimler başladı.

6 Mart 2020 Cuma 11:32 Güncelleme: 06.03.2020 12:47
Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti...

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak kötü gidişatın ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start verildi.

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Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti...

Takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda takımda önemlik değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti...

Yalçın'ın Alman kaleci Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağının açıklamasının ardından kadroda düşünülmeyen Enzo Roco, Tyler Boyd, Douglas ve Jeremain Lens'i de takımdan göndermeyi planlayan Kara Kartal'da hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar hız kazandı.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan memnun olmaması nedeniyle Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Bulgaristan'da buldu.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti...

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF EDWIN GYASI

Sports World Ghana adlı internet sitesinin haberine göre siyah-beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.

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