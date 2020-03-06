Beşiktaş golcüsünü buldu! Oyuncunun maliyeti...

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar ilk hedef olarak santrfor bölgesini belirledi. Beşiktaş yönetimi aradığı golcüyü Bulgaristan'da buldu ve girişimler başladı.