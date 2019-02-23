Beşiktaş evine güveniyor

İç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray ve Bursaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan Beşiktaş, Antalyaspor'dan 3, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'dan ise ikişer gol yedi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında ise kalesinde birer gol gördü. Kartal'ın en büyük güvences, taraftarı olacak.