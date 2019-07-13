Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu
Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerinin transfer etmek istediği Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Siyah-beyazlılar, her ihtimale karşı Dorukhan Toköz'ün yerine oyuncu arıyor. Kara Kartal, Dorukhan'a alternatif olarak Eskişehirspor'dan bir futbolcuyu belirledi.
13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
Dorukhan'a İtalyan kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Genoa ve Udinese'den sonra Torino da talip oldu.
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Siyah-beyazlı yönetimle temasa geçen İtalyan kulübü, resmi teklifini ise henüz sunmadı.
Bugüne kadar Dorukhan Toköz için en yüksek bonservis bonservis bedelini Udinese önerdi.
İtalyan ekibi, 2 milyonu performansa bağlı ek ödemeleri içeren toplam 8 milyon euro'luk teklifte bulundu
. Beşiktaş yönetimi 10 milyon euro ve bir sonraki transfer gelirinin yüzde 30'unu talep etti.