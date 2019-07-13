Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerinin transfer etmek istediği Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Siyah-beyazlılar, her ihtimale karşı Dorukhan Toköz'ün yerine oyuncu arıyor. Kara Kartal, Dorukhan'a alternatif olarak Eskişehirspor'dan bir futbolcuyu belirledi.
13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Dorukhan'a İtalyan kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Genoa ve Udinese'den sonra Torino da talip oldu.

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Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Siyah-beyazlı yönetimle temasa geçen İtalyan kulübü, resmi teklifini ise henüz sunmadı.

Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Bugüne kadar Dorukhan Toköz için en yüksek bonservis bonservis bedelini Udinese önerdi.

Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

İtalyan ekibi, 2 milyonu performansa bağlı ek ödemeleri içeren toplam 8 milyon euro'luk teklifte bulundu

Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

. Beşiktaş yönetimi 10 milyon euro ve bir sonraki transfer gelirinin yüzde 30'unu talep etti.

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