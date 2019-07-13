Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu

Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerinin transfer etmek istediği Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Siyah-beyazlılar, her ihtimale karşı Dorukhan Toköz'ün yerine oyuncu arıyor. Kara Kartal, Dorukhan'a alternatif olarak Eskişehirspor'dan bir futbolcuyu belirledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





