Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
12 Temmuz 2018 Perşembe, 01:17:26
Güncelleme: 01:18:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
1
8
Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken İngiliz kulübü West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin ilk sırasına aldı.
Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
2
8
Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması altında çok başarılı maçlar çıkaran 28 yaşındaki oyuncunun kiralanması için İngiliz kulübüne yeni bir teklif sunan Beşiktaş cevabı beklemeye başladı.
Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
3
8
EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI
Nacer Chadli'yi Beşiktaş dışında Lyon, Marsilya ve West Ham'ın da istediği ancak Siyah-Beyazlı yönetimin sunduğu kiralama teklifinin diğer kulüplere göre çok daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
4
8
GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR
Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in transferi sonuçlandırmak için İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı.
Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
5
8
Bu transferin bu hafta bitme olasılığının çok yüksek olduğu öne sürüldü.