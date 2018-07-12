Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde

EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI

Nacer Chadli'yi Beşiktaş dışında Lyon, Marsilya ve West Ham'ın da istediği ancak Siyah-Beyazlı yönetimin sunduğu kiralama teklifinin diğer kulüplere göre çok daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.



