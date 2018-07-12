Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 01:17:26 Güncelleme: 01:18:15
    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
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    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde

    Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken İngiliz kulübü West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin ilk sırasına aldı.

    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
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    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde

    Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması altında çok başarılı maçlar çıkaran 28 yaşındaki oyuncunun kiralanması için İngiliz kulübüne yeni bir teklif sunan Beşiktaş cevabı beklemeye başladı.

    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
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    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde

    EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI
    Nacer Chadli'yi Beşiktaş dışında Lyon, Marsilya ve West Ham'ın da istediği ancak Siyah-Beyazlı yönetimin sunduğu kiralama teklifinin diğer kulüplere göre çok daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.

    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
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    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde

    GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR
    Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in transferi sonuçlandırmak için İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde
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    Beşiktaş Belçikalı Chadli’nin transferinde bir adım önde

    Bu transferin bu hafta bitme olasılığının çok yüksek olduğu öne sürüldü.

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