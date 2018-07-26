Beşiktaş Başkanı Fikret Ormandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koça telefon! - Galeri - Fotomaç
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a telefon!

    26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:30:03 Güncelleme: 09:30:23
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a telefon!
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    • 3
    Beşiktaş Başkanı Fikret Ormandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koça telefon!

    Beşiktaş'ın Janssen'le ilgilendiği iddiaları üzerine başkan Fikret Orman'ın Ali Koç'u aradığı bildirildi.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a telefon!
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    • 3
    Beşiktaş Başkanı Fikret Ormandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koça telefon!

    Orman'ın böyle bir niyeti olmadığını Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girerek fiyat artırmayacaklarını söylediği belirtildi.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a telefon!
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    Beşiktaş Başkanı Fikret Ormandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koça telefon!

    Koç teşekkür edip kendilerinin de Beşiktaş'a aynı incelikle cevap vereceğini söylediği öğrenildi.

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