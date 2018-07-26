Beşiktaş Başkanı Fikret Ormandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koça telefon! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a telefon!
26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:30:03
Güncelleme: 09:30:23
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a telefon!
Beşiktaş'ın Janssen'le ilgilendiği iddiaları üzerine başkan Fikret Orman'ın Ali Koç'u aradığı bildirildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a telefon!
Orman'ın böyle bir niyeti olmadığını Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girerek fiyat artırmayacaklarını söylediği belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a telefon!
Koç teşekkür edip kendilerinin de Beşiktaş'a aynı incelikle cevap vereceğini söylediği öğrenildi.