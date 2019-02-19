Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan derbi göndermesi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dorak Tour ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Derbi tarihine göndermede bulunan Orman, Şenol Güneş konusuna da açıklık getirdi. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları...
19 Şubat 2019 Salı 11:46
Güncelleme: 19.02.2019 11:54
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"Biz Sarpsborg maçı dönüşü pazar günü maç yaptık. Bize 48 saat dinlenme için yeterli dediler."
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"Ne oldu da pazartesiye aldınız şimdi. Birileri konuştuğunda böyle kararlar alınıyor. Sonra taraftar diyor ki başkan sen de konuş!"
"Ben burada Fenerbahçe'ye bir şey söylemiyorum. Ali Başkan beni arasa dese böyle bir durum var. Tamam deriz bizim için fark eden bir şey yok. Tek farkı pazartesi günü 21.00'da taraftarların maça gelme zorluğu."
"Biz itiraz etsek değiştirmeyecekler. Bir şey olmayacak. Yapılan şey ayıp! Benim federasyonla alakalı düşüncem yok. Benim gelebileceğim en yüksek nokta Beşiktaş Başkanlığı'dır."
"Şenol Hoca ile sözleşmemiz sezon sonu bitiyor. O gün Şenol Hoca'ya uyarsa şartlarımız anlaşırız. Hocamız federasyona dönmek, milli takım hocalığı yapmak isteyebilir."