10 Temmuz 2018 Salı, 10:19:49
Güncelleme: 10:21:54
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Beşiktaş Andre Ayew ile anlaşmaya vardı
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Transferde ilk olarak genç isimleri renklerine bağlayan Beşiktaş için yurt dışından flaş bir iddia ortaya atıldı. Gana basını, Siyah-Beyazlılar'ın, bonservisi Swansea City'de bulunan kanat oyuncusu Andre Ayew'le büyük ölçüde anlaşmaya vardığını yazdı.
Beşiktaş Andre Ayew ile anlaşmaya vardı
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29 yaşındaki yıldız oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Beşiktaş Andre Ayew ile anlaşmaya vardı
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SWANSEA 22.8 MİLYON EURO 'YA ALDI
İngiliz ekibi Swansea City'nin geçen sezonun devre arasında 22.8 milyon euroya West Ham United'dan tapusunu aldığı Ganalı star, sezon sonunda takımıyla küme düşmüştü.
Beşiktaş Andre Ayew ile anlaşmaya vardı
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İngiliz basınına göre, küçülmeye giden Swansea pahalı yıldızlarını elden çıkarmak istiyor.
Beşiktaş Andre Ayew ile anlaşmaya vardı
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En pahalı futbolcusu Andre Ayew için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen İngilizler'in, bu nedenle Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul ettiği öne sürüldü.