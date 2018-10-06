Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

AVRUPA'NIN EN YETENEKLİ TÜRK'Ü

Serkan Reçber, Orkun Kökcü ile ilgili "Ljajic, pasör bir 10 numara değil. Beşiktaş transfer komitesi hata yaptı. Orkun Kökcü benim canlı izlediğim Avrupa'daki en yetenekli Türk futbolcu. Alırsın Orkun Kökcü'yü, 10 sene boyunca 10 numara aramazsın. Her sene 10 numara ve santrfor mu aranır?