Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü

    Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubun'daki ikinci maçında 2-0 mağlup olması ve 10 numarada görev yapan Adem Ljajic'in performansı tartışmalara neden oldu.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 11:32:21 Güncelleme: 11:32:42
    Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü
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    Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

    Siyah-Beyazlı kulüpte kısa süre önce Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevinden ayrılan Serkan Reçber de Boşnak asıllı Sırp oyuncu Ljajic'i değerlendirirken ilginç bir itiraf bulundu. Reçber, Feyenoord forması giyen 17 yaşındaki 10 numara Orkun Kökcü'nün Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü anlatarak genç oyuncuya övgüler yağdırdı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü
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    Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

    AVRUPA'NIN EN YETENEKLİ TÜRK'Ü

    Serkan Reçber, Orkun Kökcü ile ilgili "Ljajic, pasör bir 10 numara değil. Beşiktaş transfer komitesi hata yaptı. Orkun Kökcü benim canlı izlediğim Avrupa'daki en yetenekli Türk futbolcu. Alırsın Orkun Kökcü'yü, 10 sene boyunca 10 numara aramazsın. Her sene 10 numara ve santrfor mu aranır?

    Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü
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    Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

    Orkun Kökcü'yü bu sene ya da gelecek sene Avrupa'nın büyük takımlarında izleriz. Orkun Kökcü'nün ailesi de Beşiktaş'a gelmesi için çok uğraştı. Fedakarlıklar yapıldı ama transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü
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    Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

    GELMEK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI

    Siyah-Beyazlı yöneticiler, Orkun'un bonservisini almak için Feyenoord ile görüşmeler yaptı. Hollanda ekibi 1 milyon euro bonservis bedeli isteyince transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş'a gelmek için büyük fedakarlık yapan genç oyuncu bu sezon Hollanda'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

    Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü
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    Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

    BARCELONA İSTİYOR!

    Akşam'ın haberine göre, Barça oyuncunun kendisi, ailesi ve menajeriyle yaptığı ön görüşmede anlaşma sağladı. Oyuncu ve ailesini İspanya'ya davet eden Barça, 3 1 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor. Önümüzdeki hafta bu kişiler İspanya'ya gidip, Eric Abidal ile son görüşmeyi yapacak. İmzaların da ara transferde atılması planlanıyor.

    Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü
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    Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

    7 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

    Hollanda vatandaşı olan Orkun, geçtiğimiz sezonu Feyenoord U-19 takımında geçirdi. Merkez orta sahada oynayan Orkun, skorer kimliği ile ön plana çıkıyor. 2017/18 sezonunda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti.

    Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü
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    Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

    17 yaşındaki oyuncu bu sezon da 7 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orkun'un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.

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