Beşiktaş almadı Barcelonaya gidiyor: Orkun Kökcü

Beşiktaş almadı Barcelona'ya gidiyor: Orkun Kökcü
Siyah-Beyazlı kulüpte kısa süre önce Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevinden ayrılan Serkan Reçber de Boşnak asıllı Sırp oyuncu Ljajic'i değerlendirirken ilginç bir itiraf bulundu. Reçber, Feyenoord forması giyen 17 yaşındaki 10 numara Orkun Kökcü'nün Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü anlatarak genç oyuncuya övgüler yağdırdı.
AVRUPA'NIN EN YETENEKLİ TÜRK'Ü
Serkan Reçber, Orkun Kökcü ile ilgili "Ljajic, pasör bir 10 numara değil. Beşiktaş transfer komitesi hata yaptı. Orkun Kökcü benim canlı izlediğim Avrupa'daki en yetenekli Türk futbolcu. Alırsın Orkun Kökcü'yü, 10 sene boyunca 10 numara aramazsın. Her sene 10 numara ve santrfor mu aranır?
GELMEK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI
Siyah-Beyazlı yöneticiler, Orkun'un bonservisini almak için Feyenoord ile görüşmeler yaptı. Hollanda ekibi 1 milyon euro bonservis bedeli isteyince transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş'a gelmek için büyük fedakarlık yapan genç oyuncu bu sezon Hollanda'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
BARCELONA İSTİYOR!
Akşam'ın haberine göre, Barça oyuncunun kendisi, ailesi ve menajeriyle yaptığı ön görüşmede anlaşma sağladı. Oyuncu ve ailesini İspanya'ya davet eden Barça, 3 1 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor. Önümüzdeki hafta bu kişiler İspanya'ya gidip, Eric Abidal ile son görüşmeyi yapacak. İmzaların da ara transferde atılması planlanıyor.