Avcı'nın önünde 4 isim! Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?

Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına adını yazdıran Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevirildi. Bir yandan limit problemini gidermeye çalışan siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da golcü transferine kenetlendi. Teodorczyk ve Federico Santander için girişimlerde bulunan Kara Kartallar'da teknik direktör Abdullah Avcı'ya iki isim daha önerildi. İşte detaylar...

10 Ocak 2020 Cuma 07:40 Güncelleme: 10.01.2020 07:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





