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Avcı'nın önünde 4 isim! Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?
Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına adını yazdıran Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevirildi. Bir yandan limit problemini gidermeye çalışan siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da golcü transferine kenetlendi. Teodorczyk ve Federico Santander için girişimlerde bulunan Kara Kartallar'da teknik direktör Abdullah Avcı'ya iki isim daha önerildi. İşte detaylar...
10 Ocak 2020 Cuma 07:40
Güncelleme: 10.01.2020 07:40
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Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek devreye moralli giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı.
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Siyah-beyazlıların forvet listesindeki adaylara iki golcünün daha ismi eklendi.
Burak Yılmaz'a alternatif bir golcü bulmak için arayışlara koyulan, hatta LukaszTeodorczyk ve FedericoSantander için girişimleri başlayan yönetimin önüne iki santrfor adayının daha ismi konuldu.
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre siyahbeyazlı ekip, Cagliari forması giyen İtalyan forvet Alberto Cerri ile ilgileniyor.
Haberde Avcı'nın 23 yaşındaki İtalyan forveti çok istediği ve teklif götürüldüğü öğrenildi.