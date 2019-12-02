Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında...

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'dan son dakika sürprizi geldi. İşte Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

2 Aralık 2019 Pazartesi 14:28 Güncelleme: 02.12.2019 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





