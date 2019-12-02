Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında...

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'dan son dakika sürprizi geldi. İşte Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
2 Aralık 2019 Pazartesi 14:28 Güncelleme: 02.12.2019 14:28
Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında...

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.

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Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında...

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında...

Siyah-beyazlı takım, ligde 12 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı.

Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında...

Son sıradaki İstikbal Mobilya Kayserispor ise bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan alabildi.

Avcı'dan son dakika sürprizi! Kayseri maçında...

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Beşiktaş (7G 3B), bu maçların tamamında rakibine gol attı (21 gol) ve yarısında kalesini gole kapattı.

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