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Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'ın yıldızlarına sert uyarı: Kendinize gelin!
Süper Lig'in 9'uncu haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deviren daha sonra deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, bulunan havayı devam ettirip galibiyet serisine bir yenisini daha eklemek istiyor. Avcı bu gelişmelere rağmen performanslarını beğenmediği yıldızlarını da sert bir şekilde uyarıyor. İşte detaylar...
6 Kasım 2019 Çarşamba 08:30
Güncelleme: 06.11.2019 08:30
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Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş sezon başından bu yana ilk defa yakaladığı olumlu havayı kaybetmek istemiyor.
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Teknik direktör Abdullah Avcı da kazandıkları ivmeye rağmen performanslarıyla soru işaretleri oluşturmaya devam eden Adem Ljajic ile Jeremain Lens'i kızağa çekti.
Transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Lens ile geçen sezonki performansından çok uzakta olan Ljajic'in sadece saha içinde değil, saha dışında da problemli olması tecrübeli çalıştırıcının sabrını taşırdı.
İki oyuncunun özel hayatlarına dikkat etmemesi sebebiyle gelen şikayetlerden çok rahatsız olan Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda oynanacak zorlu Braga karşılaşması öncesinde Ljajic ile Lens'i görüşme odasına çekti.
YÖNETİMDEN DESTEK
Oyuncularından artık kendilerine çekidüzen getirmelerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Çok zor şartlardan sonra istediğimiz havayı yakaladık. Sizin için motivasyon sağlayacak bu ortamı değerlendirmeniz gerekiyor.