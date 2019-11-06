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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Balotelli için Eto’o desteği

Balotelli için Eto’o desteği

Verona maçında uğradığı ırkçı saldırı yüzünden 'dan ayrılması gündemde olan 'ye taraftarı sahip çıktı. oyuncuya İstanbul'a gelme çağrısında bulundu.

Verona maçında uğradığı ırkçı saldırı yüzünden 'dan ayrılması gündemde olan 'ye taraftarı sahip çıktı. oyuncuya İstanbul'a gelme çağrısında bulundu. Beşiktaş taraftarına sürpriz destek ise Eto'o'dan geldi. Kendisinin de Inter'de oynarken buna defalarca maruz kaldığını söyleyen Eto'o katıldığı canlı yayında, "Balotelli için en kötü tercih İtalya'ya dönmekti. Beşiktaş taraftarına çağrısını bende gördüm. Inter'de oynarken benim içinde benzerini yapmışlardı. Türkiye'yi biliyorum. Balotelli için en iyi seçenek olur" iddiasını ortaya attı.

GUTI, ALMERIA'NIN BAŞINDA
BİR dönem Beşiktaş'ta futbolcu ve antrenör olarak görev alan Guti Hernandez, teknik direktörlük görevi için Almeria'ya imza attı. İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria, Pedro Emanuel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki Guti'yi getirdi. Almeria'nın internet sitesinden yapılan açıklamada İspanyol antrenörün, ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra resmi imzaların atılacağı duyuruldu.

N'KOUDOU GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına BJK 'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmazken, yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı çalışan N'Koudou, dün takımla birlikte çalıştı. Alanyaspor maçında sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Braga karşısında forma giyebileceği belirtildi.

  1. 6.11.2019
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