Balotelli için Eto’o desteği

Verona maçında uğradığı ırkçı saldırı yüzünden İtalya'dan ayrılması gündemde olan Mario Balotelli'ye Beşiktaş taraftarı sahip çıktı. Siyah-beyazlılar İtalyan oyuncuya İstanbul'a gelme çağrısında bulundu. Beşiktaş taraftarına sürpriz destek ise Eto'o'dan geldi. Kendisinin de Inter'de oynarken buna defalarca maruz kaldığını söyleyen Eto'o katıldığı canlı yayında, "Balotelli için en kötü tercih İtalya'ya dönmekti. Beşiktaş taraftarına çağrısını bende gördüm. Inter'de oynarken benim içinde benzerini yapmışlardı. Türkiye'yi biliyorum. Balotelli için en iyi seçenek olur" iddiasını ortaya attı.

GUTI, ALMERIA'NIN BAŞINDA

BİR dönem Beşiktaş'ta futbolcu ve antrenör olarak görev alan Guti Hernandez, teknik direktörlük görevi için Almeria'ya imza attı. İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria, Pedro Emanuel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki Guti'yi getirdi. Almeria'nın internet sitesinden yapılan açıklamada İspanyol antrenörün, Real Madrid ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra resmi imzaların atılacağı duyuruldu.

N'KOUDOU GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmazken, yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı çalışan N'Koudou, dün takımla birlikte çalıştı. Alanyaspor maçında sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Braga karşısında forma giyebileceği belirtildi.