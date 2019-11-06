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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Farkındalık yarattılar

Farkındalık yarattılar

takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Vakfı () tarafından başlatılan "" kampanyasına destek verdi.

takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Vakfı () tarafından başlatılan "" kampanyasına destek verdi. Kulübün twitter hesabından yapılan paylaşımda, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz! Futbol takımımızla yanınızdayız, farkındayız" denildi. ile oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.

KARTAL BUGÜN UÇUYOR
Beşiktaş yarın deplasmanda Braga ile oynayacağı maç için bugün Portekiz'e uçuyor. Siyah-beyazlılar bu sabah 11.30'da özel uçakla Porto'ya gidecek, ardından kara yolu ile Braga'ya geçecek. Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

POTADA RAKİP HAPPY
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bugün temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. D Grubu'ndaki 3 maçın sadece birini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5. sırada, Happy Casa ise averajla 7. sırada yer alıyor.

DENİZLİ BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş, 'in 11. haftasında 10 Kasım pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, dün saat 15.00'te satışa sunuldu. Bilet fiyatları 100 ila 875 TL arasında değişiyor.

  1. 6.11.2019
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