Farkındalık yarattılar

Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi. Kulübün twitter hesabından yapılan paylaşımda, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz! Futbol takımımızla yanınızdayız, farkındayız" denildi. Abdullah Avcı ile oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.

KARTAL BUGÜN UÇUYOR

Beşiktaş yarın deplasmanda Braga ile oynayacağı maç için bugün Portekiz'e uçuyor. Siyah-beyazlılar bu sabah 11.30'da özel uçakla Porto'ya gidecek, ardından kara yolu ile Braga'ya geçecek. Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

POTADA RAKİP HAPPY

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bugün İtalya temsilcisi Happy Casa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. D Grubu'ndaki 3 maçın sadece birini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5. sırada, Happy Casa ise averajla 7. sırada yer alıyor.

DENİZLİ BİLETLERİ SATIŞTA

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, dün saat 15.00'te satışa sunuldu. Bilet fiyatları 100 ila 875 TL arasında değişiyor.