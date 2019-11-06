Boyd’a çifte kıskaç

Süper Lig'de Galatasaray derbisini kazandıktan sonra moral depolayan ve sonrasında da Antalyaspor'u yenerek zirve yolundaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş'ta gözler Tyler Boyd'un durumuna çevrildi. Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro'ya alınan ve bekleneni veremeyen Tyler Boyd için yönetim devreye girme kararı aldı. Adem Ljajic ile bire bir temasa geçen Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile transferden sorumlu yönetici olan Erdal Torunoğulları, Boyd'u geri kazanmak için düğmeye bastı. ABD'li oyuncuya yakın ilgi gösteren iki yönetici de kendisine güvenini geri kazanmasını sağlamayı amaçlıyor. Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta 395 dakika süre alan futbolcu, skora katkı yapamadı.

LJAJIC VE LENS GÖRÜŞME ODASINDA

Beşiktaş'ın iki önemli oyuncusu Adem Ljajic ve Jeremain Lens ile görüşen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu iki oyuncuyu özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Zorlu bir fikstürden geçtiklerini belirten tecrübeli teknik adamın, iki oyuncudan da özveride bulunmalarını istediği ifade edildi.