Boyd’a çifte kıskaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Boyd’a çifte kıskaç

Boyd’a çifte kıskaç

'de derbisini kazandıktan sonra moral depolayan ve sonrasında da 'u yenerek zirve yolundaki iddiasını ortaya koyan 'ta gözler 'un durumuna çevrildi.

Süper Lig'de derbisini kazandıktan sonra moral depolayan ve sonrasında da 'u yenerek zirve yolundaki iddiasını ortaya koyan 'ta gözler 'un durumuna çevrildi. Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro'ya alınan ve bekleneni veremeyen Tyler Boyd için yönetim devreye girme kararı aldı. ile bire bir temasa geçen Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile transferden sorumlu yönetici olan Erdal Torunoğulları, Boyd'u geri kazanmak için düğmeye bastı. ABD'li oyuncuya yakın ilgi gösteren iki yönetici de kendisine güvenini geri kazanmasını sağlamayı amaçlıyor. Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta 395 dakika süre alan futbolcu, skora katkı yapamadı.

LJAJIC VE LENS GÖRÜŞME ODASINDA
Beşiktaş'ın iki önemli oyuncusu Adem Ljajic ve ile görüşen teknik direktör 'nın, bu iki oyuncuyu özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Zorlu bir fikstürden geçtiklerini belirten tecrübeli teknik adamın, iki oyuncudan da özveride bulunmalarını istediği ifade edildi.

  1. 6.11.2019
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