Başkan Erdoğan Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisindeki ziyarette taraflar arasında oldukça samimi bir sohbet gerçekleşti.
İşte Erdoğan ve Çebi arasında geçen diyalog: ERDOĞAN: Hayırlı olsun. Yeni görevinizde başarılar dilerim.
ÇEBİ: Efendim Hem Türk sporuna hem de Beşiktaş'a yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.
ERDOĞAN: Bütün kulüplere geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerekli desteği vereceğiz.
ÇEBİ: Faizlerin aşağıya düşmesi hem Beşiktaş'ın hem de borçlu kulüplerin sorunlarını çözmede yardımcı oldu.
ERDOĞAN: Beşiktaş büyük bir camia. Gençlerinizde öz kaynak var. Öz kaynaklardan yetiştirdiğiniz efsanelere, yıldızlara sahipsiniz. Paraları yabancı oyunculara yatırmak yerine, öz kaynaklara yatırım yapın. Beşiktaş'a daha fazla fayda sağlarsınız.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Başkan Erdoğan Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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