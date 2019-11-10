Başkan Erdoğan Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti

İşte Erdoğan ve Çebi arasında geçen diyalog: ERDOĞAN: Hayırlı olsun. Yeni görevinizde başarılar dilerim.



ÇEBİ: Efendim Hem Türk sporuna hem de Beşiktaş'a yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.



ERDOĞAN: Bütün kulüplere geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerekli desteği vereceğiz.



ÇEBİ: Faizlerin aşağıya düşmesi hem Beşiktaş'ın hem de borçlu kulüplerin sorunlarını çözmede yardımcı oldu.



ERDOĞAN: Beşiktaş büyük bir camia. Gençlerinizde öz kaynak var. Öz kaynaklardan yetiştirdiğiniz efsanelere, yıldızlara sahipsiniz. Paraları yabancı oyunculara yatırmak yerine, öz kaynaklara yatırım yapın. Beşiktaş'a daha fazla fayda sağlarsınız.