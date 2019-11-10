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10 Kasım 2019, Pazar
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Başkan Erdoğan 'yi kabul etti

Başkan Erdoğan Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti

Başkan , Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisindeki ziyarette taraflar arasında oldukça samimi bir sohbet gerçekleşti.

İşte Erdoğan ve Çebi arasında geçen diyalog: ERDOĞAN: Hayırlı olsun. Yeni görevinizde başarılar dilerim.

ÇEBİ: Efendim Hem Türk sporuna hem de 'a yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.

ERDOĞAN: Bütün kulüplere geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerekli desteği vereceğiz.

ÇEBİ: aşağıya düşmesi hem Beşiktaş'ın hem de borçlu kulüplerin sorunlarını çözmede yardımcı oldu.

ERDOĞAN: Beşiktaş büyük bir camia. Gençlerinizde öz kaynak var. Öz kaynaklardan yetiştirdiğiniz efsanelere, yıldızlara sahipsiniz. Paraları yabancı oyunculara yatırmak yerine, öz kaynaklara yatırım yapın. Beşiktaş'a daha fazla fayda sağlarsınız.

  1. 10.11.2019
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