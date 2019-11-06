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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Avrupa kozu Diaby

Avrupa kozu Diaby

Son üç resmi maçta görev yaptığı forvet arkasında daha başarılı olan Malili oyuncu Diaby yükselen performansı ile ’da Avcı’nın en büyük kozu olacak.

'ın üst sıralara tırmanışı devam ediyor. Bu başarıdaki en büyük faktörlerden biri de 'nin performansı. Sezon başında 'dan transfer edilen Malili futbolcu, sağ kanatta görev yaptığı karşılaşmalarda eleştirilere hedef olmuştu. Teknik direktör Avcı, Diaby'e, 7'inci haftada oynanan maçının ikinci yarısında 10 numara mevkisinde görev verdi. Tecrübeli oyuncu attığı golle 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu. , son üç haftada ise 28 yaşındaki futbolcuya 90 dakika forma verdi. Bu maçlarda forvet arkasında görev yapan Diaby, oynadığı futbolla da beğeni topladı. Malili futbolcu, geçen hafta oynanan karşılaşmasında da takımının ikinci golüne imza attı. Abdoulay Diaby, Avrupa Ligi'nde oynanacak maçında da Abdullah Avcı'nın en büyük kozlarından biri olacak.

  1. 6.11.2019
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