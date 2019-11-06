Braga rotasyonu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Beşiktaş, Braga karşısına 'tamam mı, devam mı' maçına çıkacak. Siyah beyazlılar, Portekiz deplasmanında kazanarak gruptan çıkma şansını son iki mücadeleye taşımak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın UEFA Avrupa Ligi'ni boşlaması gibi bir durum yok ama puan durumuna bakılınca Süper Lig'e daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Bunu yardımcılarıyla paylaşan tecrübeli teknik adam Braga deplasmanında rotasyon düşünüyor.

YEDEKLER SAHAYA ÇIKACAK

Teknik patron Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonra oynayacakları maçları, takım içindeki forma rekabetini yükseltmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, perşembe günü Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda oynanacak karşılaşmada, Necip, Oğuzhan, Roco ve Boyd gibi bugüne dek genellikle yedek bıraktığı futbolcuları ilk 11'de oynatacak. Tecrübeli çalıştırıcının, ileri uçta da Güven Yalçın ve Umut Nayir'i biri kanat biri forvet olmak üzere kadroda düşündüğü ifade edildi.

GÖRÜNTÜLÜ ANALİZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, yarınki rakipleri Braga'yı oyuncularına ezberlettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, 2-1 kaybedilen ilk maçta yapılan hataların üzerinde durduğu ifade edildi. Avcı'nın, teknik ekibin hazırladığı görüntülü analizlerle de Braga'nın eksik yönlerini oyuncularına anlattığı belirtildi.