Üst akıl devrede mi?

YABANCI MADDE YAĞDIRDILAR

Beşiktaşlı futbolcular korner ya da taç atmaya gittiğinde sahaya yabancı madde yağmaya başlıyordu. Hatta bu durum o kadar abartılı bir hale geldi ki Quaresma tam 3 kez yağan yabancı maddeler nedeniyle korneri atamadı ve hakem Mete Kalkavan iki kez oyunu durdurdu. Hatta bu durumun düzelmesi için sarı-lacivertli futbolcular tribünlere giderek 'Atmayın' işareti yaptı, olayların dinmesi için son derece yoğun çaba gösterdi.