Üst akıl devrede mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında F.Bahçe, dün gece sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyordu. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlıları kalelerine yaklaştırmıyor, zaman zaman da etkili ataklarla pozisyon buluyorlardı. 0-0 ya da 1-1'lik skorlarda tur atlayacak olan F.Bahçe'ye 30. dakikada resmen bir de piyango vuruyordu.
Kartal'ın en önemli yıldızlarından, savunmanın bel kemiği konumundaki Pepe atılınca 'Artık F.Bahçe finalde Akhisar'ın rakibi oldu' yorumları yapılmaya başlanmıştı. Muhteşem F.Bahçe taraftarı her zamanki gibi takımlarını desteklemek için Kadıköy'e koşmuş ve ortaya festival tadında görüntüler çıkmıştı. Her geçen dakika Kanarya finale koşuyor, bütün şartlar da lehine gelişiyordu ama tribünlerde anlamsız bir şekilde gerginlikler yaşanıyordu.
YABANCI MADDE YAĞDIRDILAR
Beşiktaşlı futbolcular korner ya da taç atmaya gittiğinde sahaya yabancı madde yağmaya başlıyordu. Hatta bu durum o kadar abartılı bir hale geldi ki Quaresma tam 3 kez yağan yabancı maddeler nedeniyle korneri atamadı ve hakem Mete Kalkavan iki kez oyunu durdurdu. Hatta bu durumun düzelmesi için sarı-lacivertli futbolcular tribünlere giderek 'Atmayın' işareti yaptı, olayların dinmesi için son derece yoğun çaba gösterdi.
KAFALARA TAKILAN SORULAR
Ancak tribündeki gelişmeler, yaşanan büyük gerginlik nedeniyle akıllara bazı soru işaretleri takıldı. 3 Temmuz şike sürecinde hain FETÖ Terör Örgütü'nün F.Bahçe'ye yaptığı operasyon, ardından Sürmene'de F.Bahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırı sonrası yeni bir kaos planı mı yapıldı?
HEDEF BAŞKAN AZİZ YILDIRIM MI? SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Başkan Aziz Yıldırım'ın kulübü nereden alıp nerelere getirdiği ortada... Bu büyük resmi göz önüne alındığında tüm branşlardaki altyapısı sağlam oluşumlar, stadyum, salon, Fenerium, HD TV, Radyo, Topuk Yaylası, İncek Tesisleri; basketboldaki Avrupa şampiyonu marka, sosyal medya ve bunun ekonomisinin ne olduğunu çok iyi bilenler tarafından elleri ovuşturularak takip edilmektedir.
TAHRiK ETTiLER
Fenerbahçe, resmi siteden bir açıklama yaparak Beşiktaşlı Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek'in tribünleri tahrik ettiğini belirtti. Açıklamada, "Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek'in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti. Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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