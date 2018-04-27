Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair gerçekler ortaya çıkıyor!

KALKAVAN'A YAPTIRIM

Mete Kalkavan, raporuna "Şenol Güneş'i yüzüstü görünce maçı tatil etme kararı aldım. Bu şartlar altında maçı daha fazla oynatamazdım. Soyunma odasına gittim ve durumu federasyon temsilcilerine bildirdim" diye yazmıştı. Tünelde yaşanan bir olaydan dolayı tatil yetkisi olmadığı belirtilen Kalkavan'ın süreci iyi yönetemediği belirtildi. Kalkavan, ceza olarak uzun süre dinlendirilebilir, daha ağır bir yaptırıma da maruz kalabilir.