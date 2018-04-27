Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair gerçekler ortaya çıkıyor!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 'kaldığı yerden devam' kararının gerekçeleri de tek tek ortaya çıkmaya başladı... TFF'nin verdiği kararda maçın gözlemcisi Ahmet İbanoğlu ile TFF temsilcileri Vahap Şimşek, Alaattin Özcan ve Celalettin Yavuz'un raporları daha etkili oldu. İşte TFF'nin aldığı tarihi kararının deşifre olan bazı gerekçeleri:
KALKAVAN'A YAPTIRIM
Mete Kalkavan, raporuna "Şenol Güneş'i yüzüstü görünce maçı tatil etme kararı aldım. Bu şartlar altında maçı daha fazla oynatamazdım. Soyunma odasına gittim ve durumu federasyon temsilcilerine bildirdim" diye yazmıştı. Tünelde yaşanan bir olaydan dolayı tatil yetkisi olmadığı belirtilen Kalkavan'ın süreci iyi yönetemediği belirtildi. Kalkavan, ceza olarak uzun süre dinlendirilebilir, daha ağır bir yaptırıma da maruz kalabilir.
İŞTE GÖZLEMCİ RAPORU! "HAKEM ZAFİYET GÖSTERDİ"
OLAYLI derbinin gözlemcisi Ahmet İbanoğlu, olaylı derbinin tatil edilmesi nedenini raporuna, "Önce konuk ekibin teknik direktörü, sonra konuk takımın oyuncularının soyunma odasına gitmesi... Ardından hakemin konuk takımın teknik direktörünün hastaneye kaldırılması üzerine aldığı erteleme kararı..." şeklinde yazmıştı.
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