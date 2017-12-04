Abdürrahim Albayrak'tan bomba açıklamalar

Abdurrahim Albayrak: Alanya ve Beşiktaş maçı Galatasaray'ın hocası için son maç derseniz, Beşiktaş maçı için futbolculara bir koz olur. Oynayan ve oynamayanlar olur. Tudor'a kadar yönetimin çok hatası var. Biz bıraktığımız Galatasaray'ı istiyoruz. Üç tane kupa kaldık. Alınmadık kupa bırakmadık. Hiç kimsenin aklına gelmeyen Hamza Hoca'yı getirdim. Kendi oğluma bile ismini söylemedim. Bunlar çok ciddi işler. Kendi işinizi nasıl idare ederseniz başarılı olursun. Sadece kartvizit bastırmak için yönetime girenler var