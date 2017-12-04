Abdürrahim Albayrak'tan bomba açıklamalar
Abdurrahim Albayrak: Alanya ve Beşiktaş maçı Galatasaray'ın hocası için son maç derseniz, Beşiktaş maçı için futbolculara bir koz olur. Oynayan ve oynamayanlar olur. Tudor'a kadar yönetimin çok hatası var. Biz bıraktığımız Galatasaray'ı istiyoruz. Üç tane kupa kaldık. Alınmadık kupa bırakmadık. Hiç kimsenin aklına gelmeyen Hamza Hoca'yı getirdim. Kendi oğluma bile ismini söylemedim. Bunlar çok ciddi işler. Kendi işinizi nasıl idare ederseniz başarılı olursun. Sadece kartvizit bastırmak için yönetime girenler var
Abdurrahim Albayrak: Melo, Riera'yı adam akıllı istediği gibi dövmüş. Riera'yı iyi bir benzetmiş. Gece 3'lere kadar o futbolcuları barıştırdık. Biz birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Melo'ya 3.5 milyon euro, Riera'ya 2.4 milyon veriyorum. Benim onları kazanmam lazım. Eğer şampiyon olacaksak, ben onları kazanmalıyım. Daha sonra da Ali ağabey (Dürüst) bana teşekkür etti.
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