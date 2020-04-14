Corona virüsü aşısı için müjdeyi verdi! O gelişme...
Rektör Çalış, bu çok önemli gelişmeyi Twitter'dan şu sözlerle duyurdu: ''Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM'de Covid-19 Hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı. Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlayan Prof.Dr.Aykut ÖZDARENDELİ ve ekibimizi tebrik ediyorum. Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması aşı geliştirme çalışmaları ve ileri araştırmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir. Rektörlük olarak bugüne kadar olduğu gibi bunda sonra da araştırmacılarımıza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.''
VİRÜSÜ İZOLE ETMEYİ BAŞARMIŞTI
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, daha da önce virüsü izole etmeyi başarmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu önemli gelişmeyi ''Aşı çalışmaları için öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. İki bilim adamımız bunu başarmış durumdalar.'' diyerek duyurmuştu.
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA
Bu önemli gelişmeyle ilgili Erciyes Üniversitesi'nden de açıklama yapıldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde ettiklerini açıkladı.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen bilimsel çalışmalarda görev yapan ve Türkiye'de virüsü izole etmeyi başaran iki bilim insanından biri olan Özdarendeli, gen haritasını dünyadaki SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinin paylaşıldığı platformunda "EPI_ISL_424366" kodu ile yayınladıklarını ve gen veri bankası olan GenBank'a elde ettikleri tüm virüs genomunun "#2333526" numarasıyla da kayıt edildiğini belirtti.