Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 11:53 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:07
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

Bildiğiniz gibi son üç sezonun şampiyonu Galatasaray. Hedeflerimize ulaştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek var. Bu hedefe yürüyeceğiz.

Liverpool ve Bodo Glimt maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini gördünüz. Takımın inanmışlığını da gördünüz. Fazla bir şey söyleme gerek kalmadan Galatasaray'ın inancı ortadadır.

Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklesin. Başarıya yürüyüşe biz ekip olarak hazırız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

2022'de göreve geldiğimizde Galatasaray'ın durumu camiamızı mutlu edici durumda değildi. İlk sezonun sonunda şampiyon olduk. Başarısız olduğunuzda sponsorlarınız size destek vermezler. Başarı dışında iletişim de çok önemli.

Galatasaray, Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir marka. Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatmak çok önemli şeyler.

2022 öncesi ve sonrası için çok büyük fark oldu. 15 Milyon € seviyesinde olan sponsorluk anlaşmaları 70 Milyon € seviyesine geldi. Daha da artarak ilerliyor. Geçtiğimiz sene sponsorluk geliri 80 Milyon €'yu buldu. Bunu bu yıl daha da yukarı çekmeye çalışıyoruz.

Mukayese edilemeyecek revize anlaşma gerçekleştirdik. Galatasaray bu yürüyüşünü hiç kesmeyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşümüzle birlikte sevenlerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Galatasaray'ı global anlamda ilk 10'a ve ilk 5'e ulaştıracağız. Finansal yapıyı düzelttik, tesisleşmeyi bitirmek üzereyiz.

