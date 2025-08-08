CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Ederson için İngiltere'ye uçacak! Transferde Gardi'ye tam yetki

Galatasaray Ederson için İngiltere'ye uçacak! Transferde Gardi'ye tam yetki

Galatasaray kaleci transferi yapmak için çalışmalarını sürdürürken sarı-kırmızılıların gündeminde Ederson yer alıyordu. Son olarak menajer George Gardi'nin Galatasaray adına bu transferi bitirmek için İngiltere'ye giderek Man. City yetklilileriyle görüşeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Galatasaray Ederson için İngiltere'ye uçacak! Transferde Gardi'ye tam yetki

Galatasaray'da gündem kaleci transferi... Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki kalecinin transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Yıldız transferleri bitiren menajer olarak bilinen George Gardi'nin önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye gideceği ve Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için masaya oturacağı öğrenildi.

Galatasaray Ederson için İngiltere'ye uçacak! Transferde Gardi'ye tam yetki

Gardi'nin bu görüşmede Manchester City yetkilileriyle el sıkışacağı ve transferi bitireceği iddia ediliyor. 2017 yılından beri Manchester City'de forma giyen Ederson'un sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Brezilyalı başarılı kalecinin Galatasaray ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ve kulüplerin yapacağı görüşmeyi beklediği gelen haberler arasında.


Galatasaray Ederson için İngiltere'ye uçacak! Transferde Gardi'ye tam yetki

Takvim'de yer alan habere göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 40 maçta görev aldı. Kalesinde 54 gol görürken, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

