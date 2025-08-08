Galatasaray’dan Icardi kararı! Yeni sözleşme imzalanacak mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Arjantinli golcüyle yeni sözleşme imzalamak için harekete geçildi. Mevcut kontrattaki şartların korunacağı öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 08:57
Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalamak için hazırlıklara başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek ve yönetim, Arjantinli forvetin sözleşmesini sezon sonunda bitmeden iki yıl daha uzatmayı planlıyor.

Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve birkaç hafta içinde sahalara dönmesi beklenen tecrübeli golcünün, kulüp açısından hem marka değeri hem de liderlik vasıflarıyla vazgeçilmez olduğu vurgulanıyor.

2023 yılında Paris Saint-Germain'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Icardi'ye, sponsorlar hariç yıllık 6 milyon euro net maaş ödeniyor.

Yeni kontrat için de aynı ücretin önerileceği öğrenildi.

2023-24 sezonunda Süper Lig'de 25 gol ve 8 asistle şampiyonlukta büyük rol oynayan Icardi, geride kalan sezonda ise 14 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

