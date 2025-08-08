Galatasaray’dan Icardi kararı! Yeni sözleşme imzalanacak mı?
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Arjantinli golcüyle yeni sözleşme imzalamak için harekete geçildi. Mevcut kontrattaki şartların korunacağı öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalamak için hazırlıklara başladı.
Milliyet'te yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek ve yönetim, Arjantinli forvetin sözleşmesini sezon sonunda bitmeden iki yıl daha uzatmayı planlıyor.
Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve birkaç hafta içinde sahalara dönmesi beklenen tecrübeli golcünün, kulüp açısından hem marka değeri hem de liderlik vasıflarıyla vazgeçilmez olduğu vurgulanıyor.
