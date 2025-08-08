Galatasaray’dan Icardi kararı! Yeni sözleşme imzalanacak mı?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalamak için hazırlıklara başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek ve yönetim, Arjantinli forvetin sözleşmesini sezon sonunda bitmeden iki yıl daha uzatmayı planlıyor.