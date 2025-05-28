TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva'ya teklif yaptı. İşte sözleşme detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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En önemli adaylardan birisi de Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva...
Okan Buruk, 30 yaşındaki futbolcu için "Görüşüyoruz" diyerek müjdeyi verdi.
İngiliz ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Portekizli yıldızın Aslan'ın 3+1 yıllık teklifi sonrası sarı-kırmızılı takım ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.
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