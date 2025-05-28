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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva'ya teklif yaptı. İşte sözleşme detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif

Şampiyon Galatasaray, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif

Çıtayı iyice yükselten sarı kırmızılı yönetim, yine transfer piyasasını sarsacak dünya yıldızları ile görüşüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Dries Mertens'in ardından 10 numara bölgesini bir başka büyük isim ile doldurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif

En önemli adaylardan birisi de Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif

Okan Buruk, 30 yaşındaki futbolcu için "Görüşüyoruz" diyerek müjdeyi verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva'da geri sayıma geçti! İşte o teklif

İngiliz ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Portekizli yıldızın Aslan'ın 3+1 yıllık teklifi sonrası sarı-kırmızılı takım ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.

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