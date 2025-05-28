TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...
U20 maçında genç bir oyuncuya saldırdığı iddiasıyla gündeme gelen Nicolo Zaniolo hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İtalyan yıldızın ceza alması durumunda satışı ya da kiralaması etkilenecek. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Eğer tecrübeli yıldız ceza alırsa bu onun satışını ve yeniden kiralanmasına tüm liglerde büyük etki edecek.
Sonrasında ise Galatasaray'ın eli kolu bağlanacak.
Mor Menekşeler ile sezon sonunda kiralık olan anlaşması bitecek olan İtalyan oyuncunun Sarı-Kırmızılılar ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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