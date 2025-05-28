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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...

U20 maçında genç bir oyuncuya saldırdığı iddiasıyla gündeme gelen Nicolo Zaniolo hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İtalyan yıldızın ceza alması durumunda satışı ya da kiralaması etkilenecek. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...

Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun, eski kulübü Roma'nın genç futbolcularını darp ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...

Takvim'de yer alan habere göre, Fiorentina ile Roma'nın U20 takımlarının maçında Zaniolo'nun soyunma odasında rakip takım oyuncusuna yumruk attığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...

Bu olay için savcılığın 25 yaşındaki futbolcu hakkında soruşturma başlattığı kaydediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...

Eğer tecrübeli yıldız ceza alırsa bu onun satışını ve yeniden kiralanmasına tüm liglerde büyük etki edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...

Sonrasında ise Galatasaray'ın eli kolu bağlanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Zaniolo krizi! Eğer ceza alırsa...

Mor Menekşeler ile sezon sonunda kiralık olan anlaşması bitecek olan İtalyan oyuncunun Sarı-Kırmızılılar ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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