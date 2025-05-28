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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan 'yumruk' açıklaması! "Bir hata yaptığımda..."

GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan 'yumruk' açıklaması! "Bir hata yaptığımda..."

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Roma U20 takımından 2 oyuncuya fiziksel saldırı iddiası ile savcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan oyuncu, gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 11:26
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan 'yumruk' açıklaması! "Bir hata yaptığımda..."

Galatasaray'ın Atalanta'nın ardından Fiorentina'ya kiraladığı ve performansına bağlı olarak bonservis geliri beklediği Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Zaniolo'nun Roma U20 takımından 2 oyuncuya yumruklu saldırıda bulunduğu iddiası ile çalkalanıyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken 25 yaşındaki futbolcu, corrieredellosport'a çok önemli açıklamalarda bulundu.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Zaniolo, suçlamaları reddederken olayı kendi perspektifinden bütün çıplaklığıyla anlattı. İşte o ifadeler...

"SUÇLAMALARI KABUL ETMEYECEĞİM"

"Suçlamaları kabul etmeyeceğim. Bir hata yaptığımda cezayı, diskalifiyeyi kabul ederek her zaman sorumluluğu üstlendim ancak bu durumda kavga başlatan ve bir çocuğa el kaldıran biri olarak görülemem."

"SİNİRLENDİM AMA VURMADIM"

"Kötü tepki verdiğimi biliyorum ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Çok açık olmak istiyorum: tuvaleti kullanmam gerekti ve bulduğum ilk tuvalet Roma soyunma odasındaydı. İçeri girmek için izin istedim ve bana gülümseyerek 'Sormak zorunda mısın?' dediler. Çocukların yanından geçerken onlara beşlik çaktım ve 'aferin' dedim. Tuvaletten çıktığımda bu çocuklardan biri yüksek sesle beni kışkırttı ve ona gerçekten benden mi bahsettiğini sorduğumda yanıma geldi. Sinirlendim ama ona vurmadım. Bu beni üzen bir hata, özellikle de gençlere örnek olmam gerektiğini bildiğim için. Ancak iddiaların gerçeklikten çok uzak olduğunu ve sözlü bir tartışma dışında benim tarafımdan saldırgan bir davranış olmadığını belirtmek istiyorum."

"BİR HATA YAPTIĞIMDA SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"

"Laf dalaşı oldu mu? Evet. Beni kışkırttı mı? Evet. Soyunma odalarındaki tuvalete gitmekten kaçınabilir miydim? İzin istedim. Ellerimi hiç kaldırmadım, tokat falan yoktu, yumruk falan yoktu. Tekrar ediyorum: bir hata yaptığımda bunun sorumluluğunu üstlenirim ama bu sefer hatalı değilim. Vicdanım rahat olduğu için savcıyla veya söz konusu çocukla konuşmaktan çekinmem. Tonu pek hoş değildi, sadece omzuna elimi koydum."

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