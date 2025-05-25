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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray taraftarı takımlarını Yenikapı'da bekliyor

Galatasaray taraftarı takımlarını Yenikapı'da bekliyor

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını Yenikapı'da bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 16:20
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Galatasaray taraftarı takımlarını Yenikapı'da bekliyor

Galatasaray'ın bu akşamki şampiyonluk kutlamaları öncesinde Yenikapı'da hareketlilik başladı.

Binlerce Sarı-Kırmızılı taraftar Yenikapı miting alanında toplanmaya başladı.

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüs ve taraftarların oluşturduğu konvoy ile Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya doğru yola çıkacak. 17.45'te hareket etmesi beklenin otobüs Sarayburnu'na inip gemiye geçilecek ve takım son olarak Yenikapı'da tekrar karaya inecek.

2024-2025 Süper Lig'ini lider olarak tamamlayan ve 5'inci yıldızı takma hakkı kazanan sarı-kırmızılı camia şampiyonluk törenine hazırlanırken, taraftarlar da Yenikapı'ya akın etmeye başladı. 7'den 70'e Sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar kapalı hava ve yağış ihtimaline rağmen 19.05'te başlayacak şampiyonluk kupa törenini ve sanatçıların da yer alacağı kutlamaları beklemeye başladı.

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