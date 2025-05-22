Çift kupa sözü

Avrupa Ligi'nde büyük hedefleri olan Galatasaray, erken vedanın ardından gözünü Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna dikti. Avrupa'dan elendikten sonra çifte kupalı şampiyonluğu hedef olarak belirleyen Okan Buruk risk aldı ve takımı Florya'dan Kemerburgaz'a taşımaya karar verdi. Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı iki sahasında daha kaliteli antrenmanlar yapan sarı-kırmızılı takım, yeni tesislerin başlangıcını şampiyonlukla yaptı. Okan Buruk kendisine gösterilen tepkilerde en çok destek gördüğü Başkan Dursun Özbek'e çifte kupalı zafer sözünü verdi ve şampiyonluk ateşini yaktı.

MOURİNHO'NUN HAREKETİ ATEŞLEDİ

Galatasaray-Fenerbahçe şampiyonluk çekişmesi içinde Jose Mourinho sürekli olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u eleştirdi. Mourinho'nun bu tavrı gerek Okan Buruk'u, gerekse futbol takımını ciddi anlamda ateşledi. Portekizli teknik adamın sürekli olarak Galatasaray'ı hedef alan sözleri, Kadıköy'deki derbide Okan Buruk'un burnunu sıkması ve maç sonu açıklamaları futbolcular ile Okan Buruk'u hırslandırdı. Mourinho'nun bu hareketleri sonrası kenetlenen futbolcular, Okan Buruk'a tam destek verdi. Bu durum şampiyonluk öncesi de adeta bir doping etkisi yaptı ve tüm takımı kenetledi.

BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ DERS OLDU

Beşiktaş deplasmanında gelen 2-1'lik yenilgi sonrası 'acaba şampiyonluk gidiyor mu?' diye camiada soru işaretleri oluştu. Ancak bu mağlubiyetin ardından Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde gelen Fenerbahçe galibiyeti Galatasaray camiasını, yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları şampiyonluk havasına soktu, psikolojik üstünlüğün ele geçirilmesini sağladı. Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinden sonra, üçlü savunmadan ve Morata tercihinde hata yaptığını anlayınca, Fenerbahçe kupa derbisinde 4'lü savuma ve Eren-Lemina hamlesiyle ses getirdi. Bu hamle her açıdan Galatasaray'a artı değer kattı.

PRİM PROBLEMİ ORTADAN KALKTI

Okan Buruk kalan maçlarda da hep 4'lü savunmayla devam etti. İşte alınan bu karar adeta şampiyonluğun habercisiydi. Beşiktaş mağlubiyetiyle ligde namağlup ünvanı düşse de Fenerbahçe ile puan farkının yakalanmasına asla izin verilmedi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, ilk iş olarak futbolcuları olumsuz etkileyen prim problemini ortadan kaldırdı. Mart ayının sonunda geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primleri futbolcuların hesaplarına geçirildi. Ayrıca gecikmiş maaşlar da yatırıldı. Okan Buruk da Kemerburgaz'da oyuncularını hem lig hem kupa için motive etmeye başladı.

KADIKÖY'DE FİRE VERMEDİ

Okan Buruk'un yakın arkadaşı olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın fitilini ateşlediği yapı tartışmasını Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakem açıklamalarıyla alevlendirdi. Okan Buruk bu tartışmalara en güzel cevabı Kadıköy'de kazandığı iki derbiyle verdi. Süper Lig'de 3-1 kazanan Buruk'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2-1 galip geldi.