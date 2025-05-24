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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Minik kızı Osimhen'e böyle seslendi: Galatasaray'da kal babacığım

Minik kızı Osimhen'e böyle seslendi: Galatasaray'da kal babacığım

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen'e Al Hilal'in 5 yıllık sözleşme ve 45 milyon Euro maaş önerdiği iddia edilmişti. Nijeryalı yıldızın minik kızı Hailey'in, babasının sarı-kırmızılı takımda kalmasını istediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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GALATASARAY HABERİ - Minik kızı Osimhen'e böyle seslendi: Galatasaray'da kal babacığım

Al Hilal Kulübü, Osimhen'e yıllık 45 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.

GALATASARAY HABERİ - Minik kızı Osimhen'e böyle seslendi: Galatasaray'da kal babacığım

Fransız medyasına göre yıldız futbolcu baş döndürücü bu teklife sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERİ - Minik kızı Osimhen'e böyle seslendi: Galatasaray'da kal babacığım

İtalyan medyası Juventus'a kapıları kapatan Victor Osimhen'in, Chelsea'den teklif gelmediği taktirde Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğünü duyurdu.

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