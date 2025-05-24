Minik kızı Osimhen'e böyle seslendi: Galatasaray'da kal babacığım
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen'e Al Hilal'in 5 yıllık sözleşme ve 45 milyon Euro maaş önerdiği iddia edilmişti. Nijeryalı yıldızın minik kızı Hailey'in, babasının sarı-kırmızılı takımda kalmasını istediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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RAMS Park'ta babasının golünü anons eden Osimhen'in kızı Hailey'in "G.Saray'da kal babacığım. Burayı çok seviyorum" dediği, yıldız futbolcunun da "Her şey olabilir" karşılığını verdiği belirtildi.
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