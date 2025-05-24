Göztepe-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyacan 37. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İzmir'de Göztepe'nin konuğu oluyor.

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GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Cuesta, Jakobs, Kerem, Berkan, Frankowski, Mertens, Ahmet, Morata

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Galatasaray maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.