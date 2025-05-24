Göztepe 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Ligde bitime 2 hafta kala Bellona Kayserispor galibiyeti ile şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılılar, eksik kadro ile çıktığı İzmir deplasmanında da 3 puanı pas geçmedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da gol girişimleri başarıya ulaşmadı ve devre arasına golsüz eşitlik ile girildi.

Dakika 70'te Kaan Ayhan, kaydettiği şık frikik golü ile skoru 1-0'a getirdi.

90+1. dakikada Alvaro Morata'nın golü ile skor belirlendi ve Cimbom, İzmir'den galip ayrıldı.

Sarı kırmızılılar, rotasyon ile geldiği maçta puanını 92'ye yükseltti.

YENİDEN CUESTA

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Carlos Cuesta, 2 Mart'ta oynanan Kasımpaşa maçından bu yana ligde ilk kez süre aldı. Kolombiyalı stoper, bahsi geçen maçta yaptığı kritik hata ile eleştirilerin odak noktası olmuştu.