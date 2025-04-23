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Haberler Galatasaray Torreira yine attı

Torreira yine attı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Lemina transferinden sonra müthiş bir ivme kazandı. Sözleşmesi de 2028 yılına kadar uzatılan başarılı futbolcu, Süper Lig'deki Bodrum karşılaşmasıın ardından dün de Konyaspor önünde fileleri havalandırdı. Bu sezon 7 asistinin yanına dördüncü golünü sığdıran Torreira, kariyerinde ikinci kez iki maç üst üste ağları buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Torreira yine attı
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Lemina transferinden sonra müthiş bir ivme kazandı. Sözleşmesi de 2028 yılına kadar uzatılan başarılı futbolcu, Süper Lig'deki Bodrum karşılaşmasıın ardından dün de Konyaspor önünde fileleri havalandırdı. Bu sezon 7 asistinin yanına dördüncü golünü sığdıran Torreira, kariyerinde ikinci kez iki maç üst üste ağları buldu.
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