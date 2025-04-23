DİĞER
Torreira yine attı
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Lemina transferinden sonra müthiş bir ivme kazandı. Sözleşmesi de 2028 yılına kadar uzatılan başarılı futbolcu, Süper Lig'deki Bodrum karşılaşmasıın ardından dün de Konyaspor önünde fileleri havalandırdı. Bu sezon 7 asistinin yanına dördüncü golünü sığdıran Torreira, kariyerinde ikinci kez iki maç üst üste ağları buldu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.