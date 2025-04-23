Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Mücadele öncesinde konuşan Özbek, Süper Lig'de kalan 6 hafta öncesinde puan farkının fazla bir şey ifade etmediğini belirterek şöyle konuştu: "Lig devam ediyor, biten hiçbir şey yok. Her maça final havasında çıkmamız gerekiyor. G.Saray olarak bütün çabamız ligde kalan 6 finali ve kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonla oynamak ve hedefe ulaşmak. Biz, hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Artık her maç final havasında. Bu 6 hafta, ligin en önemli haftaları. 3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor, F.Bahçe'den 1 puan aldı ve gitti."