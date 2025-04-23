Sallai finale uçurdu

Konyaspor karşısında rahat bir galibiyet elde ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran G.Saray'da Sallai sergilediği başarılı performansla öne çıkan isim oldu. İlk yarıda Victor Osimhen'in ön plana çıktığı karşılaşmanın ikinci yarısında sazı eline Sallai attığı gollerle alkış topladı. İlk olarak 46. dakikada Victor Osimhen'in pasında fileleri havalandıran Macar futbolcu, 8 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı.

JENERİKLİK BİR GOL ATTI

Mertens'in pasında tek hamle ile iki Konyasporlu oyuncuyu yatıran Sallai, sol ayağıyla köşeyi buldu. Attığı jeneriklik golün dışında savunmada da başarılı işler yapan Sallai, sahanın en iyilerinden birisi oldu. Kendisine görev verilen tüm mevkilerde elinden geleni yapan tecrübeli oyuncu, kariyerinde 5. kez bir maçta 2 gol atmayı başardı. Bu sezon 4 asisti bulunan Sallai, 3. golünü attı.

BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ

Attığı iki golle yıldızlaşan Sallai, maç bitiminde şöyle konuştu: "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum. Hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz."

OSİMHEN 30'U BULDU

Osimhen bu sezon sergilediği performansla adeta durdurulamıyor. Resmi maçlardaki 30. golünü dün Konyaspor karşısında kaydeden Nijeryalı futbolcu yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 26'da Mertens'in ortasında harika bir kafa vuruşu yapan Victor Osimhen, perdeyi açan isim oldu. Torreira'nın attığı golde de yine çok sert bir kafa vuruşu yapan Osimhen, kalecinin zorla çelerek Uruguaylı yıldızı önüne düşen topun da mimarı oldu. Bu sezon resmi maçlardaki 30. golünü kaydeden Victor Osimhen, Napoli forması altında 31 golle kırdığı kariyeri rekorunun sadece 1 adım uzağında. Nijeryalı ayrıca son 8 resmi maçtaki 10. golünü attı. 73'te yerini Yusuf Demir'e bırakan başarılı futbolcu, ligdeki Eyüp maçı düşünülerek dinlendirildi.

KONSANTRASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupayı çok istediklerini söyleyip sloganlaşan 'konsantrasyon' vurgusu yaptı. Buruk, "Finalin heyecanını yaşayacağız. Eyüpspor maçında da aynı istek ve duygu ile başlayıp aynı konsantrasyonla devam edersek her maç bizim için kolay oluyor. Hiçbir avantajımız yok gibi ligde devam edeceğiz. Galatasaray camiasına 'Konsantrasyon' diyorum" diye konuştu.

KUPA GOLCÜSÜ YUSUF

Maçın 73. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Yusuf Demir, bu sezonki 2. golünü de kupada kaydetti. Genç futbolcu bulduğu kısa süreye bir gol sığdırırken, kupa maçlarında 2 asist yaptı.

MERTENS HAT-TRİCK YAPTI

Sezon sonunda futbol kariyerine son vermeye hazırlanan Mertens, Konya'da 3 asist yaparak harikalar yarattı. Son haftalarda ikinci yarılarda oyuna giren Belçikalı, dün sahaya 11'de başladı ve 21. asistini yaptı.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum maçına göre 4 değişikliğine gitti. Muslera, Eren ve Sara'yı dinlendiren Barış Alper Yılmaz'ı da cezası nedeniyle oynatamayan Buruk, Günay, Mertens, Sallai ve uzun bir süre sonra sakatlıktan dönen Jakobs'a formayı verdi.

YUNUS 'DALYA' DEDI

Sarı kırmızılı takımın milli yıldızı Yunus Akgün, Konyaspor maçıyla birlikte dalya heyecanı yaşadı. Başarılı futbolcu, parçalı forma altındaki 100. resmi maçına çıkarken kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerine devam ediyor.

TAŞKINSOY RAHATSIZLANDI

Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, ısınma aşamasında rahatsızlık yaşadı. İlk olarak dördüncü hakem Ali Yılmaz ile yer değiştiren Taşkınsoy, ritim bozukluğu devam edince mücadelenin 12. dakikasında dördüncü hakemlik görevini de bıraktı ve hastaneye götürüldü.