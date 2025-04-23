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Xhaka muamması
Galatasaray'a Almanya'dan kötü haber geldi. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Bayer Leverkusenli yıldız orta saha Xhaka için Leverkusen CEO'su Fernando Carro, satılık olmadığını belirterek, "Ondan memnunuz. Vazgeçmeyi planlamıyoruz" dedi. Carro'nun bu açıklamalarına rağmen sarı kırmızılı yönetimin transferden vazgeçmediği ve girişimlerini sürdüreceği öğrenildi.
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