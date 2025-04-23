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Haberler Galatasaray Sacha Boey harekatı

Sacha Boey harekatı

Galatasaray, Bayern Münih'e 30+5 milyon euro'ya rekorla sattığı eski yıldız sağ beki Sacha Boey için de girişimlerini sürdürüyor. Alman Sky Sports'ta yer alan habere göre; transferinin ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı Fransız sağ bekin, yaz transfer döneminde sarı kırmızılılara geri dönebileceği belirtildi. Kontratı 2028'de bitecek 24 yaşındaki Fransız savunmacı, sakatlıklardan kaynaklı birçok maç kaçırırken, transferinden bu yana Alman devi ile 14 maçta oynadı. Gol sevinci yaşayamayan Boey, 2 asist yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Sacha Boey harekatı
Galatasaray, Bayern Münih'e 30+5 milyon euro'ya rekorla sattığı eski yıldız sağ beki Sacha Boey için de girişimlerini sürdürüyor. Alman Sky Sports'ta yer alan habere göre; transferinin ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı Fransız sağ bekin, yaz transfer döneminde sarı kırmızılılara geri dönebileceği belirtildi. Kontratı 2028'de bitecek 24 yaşındaki Fransız savunmacı, sakatlıklardan kaynaklı birçok maç kaçırırken, transferinden bu yana Alman devi ile 14 maçta oynadı. Gol sevinci yaşayamayan Boey, 2 asist yaptı.
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