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Abdülkerim'e tepki
Galatasaray'ın Konyaspor'dan transferi Abdülkerim Bardakçı, maç öncesinde tribünden kendisine sözlü sataşmada bulunan bir taraftarla tartıştı. Abdülkerim maç içerisinde de topu her aldığında ıslıklandı. Karşılaşma bitiminde açıklamalarda bulunan Bardakçı, "Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? Konya'yı seviyorum ve 42'yi giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim" dedi.
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